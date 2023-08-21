Власть 21 августа 2023, 11:41 Жителям Ростова-на-Дону объяснили, с чем связаны громкие звуки в городе Голубев: военные заявили о переходе самолета на сверхзвук под Ростовом-на-Дону РИА «Новости»

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Громкие звуки, которые утром услышали в Ростове-на-Дону, на самом деле связаны с переходом самолета на сверхзвук. Такое заявление сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук», — написал он.

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Глава региона попросил людей сохранять спокойствие. Ранее СМИ сообщали, что громкий звук раздался в Ростове-на-Дону утром в понедельник. Уточнялось, что у некоторых автомобилей активизировалась сигнализация.

Местные жители предположили, что это могла быть сработавшая система противовоздушной обороны. Звук услышали в таких микрорайонах как «Верхний Темерник», Западный, Первомайском районе, в центре на Портовой улице и других местах.