Жителям Пресненского района предложили новые квартиры по программе реновации

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, 15 ноября 222 семьям вручили письма с предложениями равнозначных квартир.

«Сотрудники департамента приняли первые согласия на переезд в предлагаемые квартиры от 85 семей», — процитировала Гамана газета «Вечерняя Москва».

Отмечается, что жителям четырех домов предложили квартиры в новостройке, расположенной по адресу Мукомольный проезд, дом 2.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что при строительстве этого дома особое внимание уделили противопожарной безопасности. Здесь есть автоматическая пожарная сигнализация, сигнал с которой выводится в Центр управления в кризисных ситуациях, противопожарный водопровод и система оповещения и управления эвакуацией. Также в доме установлен собственный резервный генератор электроснабжения. На кровле оборудовали площадки для вертолетов спасателей.

Первый этаж дома займут магазины, офисы и детский сад.

«Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной парковке предусмотрены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей», — отметил Бочкарев.