Частичная мобилизация в России: куда направят служить, что будет дальше | 360°

Власть 03 ноября 2022, 14:13 Жителям Подмосковья предложили обращаться на горячую линию СК по вопросам СВО СК Подмосковья напомнил о горячей линии по вопросам частичной мобилизации и СВО РИА "Новости"

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Следственный комитет по Московской области открыл для жителей региона горячую линию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией и проведением спецоперации. Обращаться на нее могут как участники боевых действий, так и члены их семей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Горячую линию открыли по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

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«Обращения принимаются в круглосуточном режиме по телефону: 8 (967) 111-01-44», — уточнили в Следственном комитете по Московской области.

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О начале частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Он рассказал, что на службу призовут ранее проходивших службу, а также тех, кто имеет боевой опыт. В понедельник глава государства заявил о завершении призывной кампании. Он подчеркнул, что в этом вопросе уже поставили точку.

По мнению директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, общество поняло, что частичная мобилизация была необходима для страны. По его словам, на службу отправились опытные бойцы, которые знают, за что будут сражаться.