Жителям осажденного Севастополя предложили вернуть статус ветеранов войны

Депутаты севастопольского Законодательного собрания вновь решили обратиться к правительству России с просьбой вернуть статус ветеранов Великой Отечественной войны лицам, которые проживали в городе в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. Соответствующий проект федерального закона находится в Государственной думе на рассмотрении. Оно назначено на осень.

Однако, как сообщил вице-спикер Александр Кулагин, по проекту уже получено отрицательное заключение. В правительстве объяснили, что ряд льгот жителям осажденного Севастополя восстановили с помощью местных нормативных актов. Между тем принятие такого закона поставит в неравные условия жителей Севастополя с жителями других городов-героев.

Первую попытку вернуть статус ветеранов войны на федеральном уровне севастопольские депутаты уже предпринимали в 2015 году.