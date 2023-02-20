Власть 20 февраля 2023, 18:07 Жителям новых регионов рассказали о порядке получения соцвыплат с 1 марта Соцфонд напомнил, что жители новых регионов начнут получать пенсии и пособия с 1 марта Pixabay

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С 1 марта 2023 года жители республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей начнут получать федеральные меры поддержки, сообщила пресс-служба Социального фонда России. Указ о предоставлении выплат на новых территориях подписал президент Владимир Путин.

Чтобы получить пенсию, людям нужно обратиться в отделение Соцфонда по месту жительства. С собой нужно взять документы, подтверждающие наличие трудового стажа.

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В ведомстве рассказали, что с началом весны жители новых регионов смогут получать выплаты по больничным листам, по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет и другие. Меры социальной защиты распространят на инвалидов, ветеранов ВОВ и другие льготные категории россиян.

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«До момента назначения выплат по российскому законодательству граждане смогут получать помощь, назначенную по старым правилам», — уточнили в Соцфонде.

В России стало на 232 тысячи пенсионеров меньше. Средний уровень пенсии за год вырос до 20,6 тысячи рублей.