Власть 09 августа 2023, 03:16 Жителям и защитникам блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей РИА «Новости»

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Министерство труда по поручению российского лидера Владимира Путина подготовило законопроект о единовременной выплате размером в 50 тысяч рублей россиянам, которых ранее наградили медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В материале сказано, что такое решение приняли в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов в 1944 году. Средства перечислят в период с декабря 2023 года по январь следующего года. Инициативу разместили для общественного обсуждения.

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Выплаты положены жителям России, Литвы, Латвии, Абхазии, Эстонии, Южной Осетии и Приднестровья. Численность таких людей составила 62 598 человек.

Ранее в библиотеке № 1 в Мытищах прошла встреча с ветеранами из блокадного Ленинграда. В рамках мероприятия почтенным гостям вручили памятные подарки и букеты.