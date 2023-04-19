Власть 19 апреля 2023, 00:03 Жителям Херсонской области пообещали вернуть изъятые для нужд армии лодки Врио главы Херсонской области Сальдо: жителям вернут за изъятые для армии моторные лодки Nik / Unsplash

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Жителям Геническа вернут изъятые для нужд российской армии моторные лодки или выплатят денежные компенсации, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, по этим вопросам следует обращаться в Геническую районную администрацию.

Глава региона напомнил, что на территории Херсонской области действует режим военного положения. В этот период власти имеют право привлекать для нужд военных технические средства, принадлежащие местным жителям. В Геническе для этих целей изъяли около 30 моторных лодок.

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«Всем тем, кто подтвердит свое право собственности, по истечению некоторого времени, лодки и моторы будут возвращены или выплачена денежная компенсация», — подчеркнул Сальдо.

Врио губернатора уточнил, что власти Херсонской области ведут реестр, в который внесли данные всех изъятых плавсредств. Ранее он сообщал, что украинские военные наращивают силы для формирования Днепра. Бойцы ВСУ собираются задействовать любые лодки для переброски военнослужащих на левобережье, добавил он.