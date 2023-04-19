19 апреля 2023, 00:03
Жителям Херсонской области пообещали вернуть изъятые для нужд армии лодки
Врио главы Херсонской области Сальдо: жителям вернут за изъятые для армии моторные лодки
Жителям Геническа вернут изъятые для нужд российской армии моторные лодки или выплатят денежные компенсации, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, по этим вопросам следует обращаться в Геническую районную администрацию.
Глава региона напомнил, что на территории Херсонской области действует режим военного положения. В этот период власти имеют право привлекать для нужд военных технические средства, принадлежащие местным жителям. В Геническе для этих целей изъяли около 30 моторных лодок.
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«Всем тем, кто подтвердит свое право собственности, по истечению некоторого времени, лодки и моторы будут возвращены или выплачена денежная компенсация», — подчеркнул Сальдо.
Врио губернатора уточнил, что власти Херсонской области ведут реестр, в который внесли данные всех изъятых плавсредств. Ранее он сообщал, что украинские военные наращивают силы для формирования Днепра. Бойцы ВСУ собираются задействовать любые лодки для переброски военнослужащих на левобережье, добавил он.
Армия
Херсонская область
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