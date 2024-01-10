Власть 10 января 2024, 14:49 Жители всех регионов России собрали подписи за выдвижение Путина в президенты Избирательный штаб Путина получил подписи из 89 регионов России РИА «Новости»

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Все 89 регионов России собрали подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Его центральный избирательный штаб в Москве получил партии подписных листов, сообщило РИА «Новости».

Необходимые для выдвижения подписи прислали 77 регионов. Оставшиеся 12 субъектов передали первые партии подписных листов 10 января. Среди них Якутия, Камчатка, Приморье, Забайкалье, Бурятия, Магадан, Сахалин и другие. Сбор и проверка подписей не завершились, работу продолжили по всей России.

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Выборы президента пройдут в марте 2024 года в очном и дистанционном электронном формате. Инициативную группу избирателей за выдвижение Владимира Путина и их уполномоченных представителей зарегистрировали 20 декабря. Через три дня в штабе «Народного фронта» в Москве начался сбор подписей, а 9 января открылась общественная приемная кандидата.