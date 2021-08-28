Жители Вязьмы остались без холодного водоснабжения

В ночь на 8 августа все жители Вязьмы Смоленской области остались без холодной воды. В городе проживают 54 754 человек, в том числе, 12 378 детей. Холодное водоснабжение (ХВС) отключат в 4390 домах различной этажности. Исключения составят социально-значимые объекты — школы, детсады, больницы и дом престарелых.

Причиной отключения станут земельные работы ООО «Вода Смоленск»., сообщили в ГУ МЧС по региону. «Отключение холодного водоснабжения спланировано с 22:00 мск 28 августа до завершения работ. Ориентировочное время завершения ремонтно-восстановительных работ 08:00 мск 29 августа», — говорится в сообщении. В социально-значимых учреждениях создан запас воды. В мае из-за прорыва трубы осталось без воды фактически все население Вязьмы. Была организована доставка для жителей города.