«За здоровье нашего президента». Жители Луганска отпраздновали день рождения Путина | 360°

Власть 07 октября 2022, 14:18 Поделиться Telegram

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Viber «За здоровье нашего президента». Жители Луганска отпраздновали день рождения Путина Жители Луганска на улице устроили застолье в честь Владимира Путина

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Президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Жителей Луганска утром 7 октября застали за празднованием юбилея. Мужчины накрыли стол прямо на улице, сообщил Telegram-канал «ЧП / Инцидент / Луганск / Z».

Праздник устроили на тротуаре. Небольшой столик накрыли скатертью и разлили по стопке. В качестве закуски — кусочек колбасы, ломтики сыра, лимонад и сок. К столу приклеили плакат с портретом Владимира Путина и надписью.

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«Выпьем за здоровье нашего президента», — предложил организатор праздника.

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Трое мужчин так и сделали.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. В день рождения «360» вспомнил, что в разные годы говорили о нем мировые политики, а президент АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин рассказал о его роли в истории России. Кроме того, политологи назвали пять главных достижений президента.

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