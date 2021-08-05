Жители Кургана обратились к Гурцкой поводу строительства нового дома

Курганцы написали обращение члену Общественной палаты РФ Диане Гурцкой по поводу строительства нового дома рядом с их домами. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Обращение написано от имени инвалидов, которые там проживают.

«Просим направить в Курган спецкомиссию для проверки администрации Кургана по факту незаконного отъема у жителей домов по улице Кирова, 98А и Кирова, 98, их земельных участков», — написали они.

Также жители попросили проверить разрешение застройщика. Они уверены, что работы проводятся незаконно.