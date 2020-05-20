Жители Крыма захотели зарплату как у главы республики. Он предложил им свое место

Жители Крыма написали письмо Сергею Аксенову с просьбой отдать им свою зарплату, потому что выплат по безработице ни на что не хватает. В ответ он предложил занять место главы республики и понять, как это тяжело.

Он сказал, что знает, как сложно прожить на маленькие деньги, но и работе руководителя региона никто не позавидует.

«Предлагаю одну неделю на моем месте поработать, послушать в свой адрес все высказывания и понять, что у меня нет ни личной жизни, ничего. Нормальный человек спросит: «А нужна ли мне такая зарплата, как у него, за то, что он там терпит», — высказался Аксенов во время очередного совещания по коронавирусу. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента дня».

Интересно, что уже несколько человек высказали свое желание поработать на должности главы Крыма и даже собираются отправить свои заявки. По сообщению агентства Regnum, депутат горсовета Керчи Константин Ерманов составляет официальное письмо с просьбой рассмотреть его кандидатуру. Готовы попробовать силы и многие жители Крыма.

Ранее стало известно, что курортный сезон на полуострове в этом году могут отменить из-за пандемии.