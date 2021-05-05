Жители Германии признали, что Путин говорит на немецком лучше, чем их политики

В TikTok появилось видео, где президент России Владимир Путин говорит на немецком языке так хорошо, что по сравнению с ним местные политики выглядят несерьезно. Такое мнение выразили большинство пользователей.

Берлинский блогер предложил сравнить президента Путина и политика из ФРГ по уровню знания немецкого языка. Он выложил два ролика. Первая запись сделана во время выступления российского лидера в бундестаге в 2001 году. Вторая — в наши дни. На ней — речь кандидата в канцлеры Германии Анналены Бербок.

«Путин — очень разговорчивый человек. Мое уважение его навыкам владения немецким языком», — поделился пользователь под ником conhex91.

Президент произнес всю речь без ошибок. Когда Бербок постоянно оговаривалась. Хотя немецкий для нее родной язык. Например, пользователь Torstenstiehm заявил, что Путина гораздо легче понять.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бербок заявила, что будет выступать за диалог и «жесткость» в отношении России. Раньше Бербок работала помощником депутата Европарламента.