Потребители газа в Германии должны поблагодарить за низкие цены бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что в начале 2000-х появилось соглашение о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС). Документ подписали Россия, Германия и Украина. Позже украинские власти перестали выполнять условия договора, что привело к проблемам с обеспечением поставок газа в Европу.

Путин подчеркнул, что тогда Шредер поддержал строительство «Северного потока — 1». В итоге Германия получает по трубопроводу 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом стоимость голубого топлива в пять раз ниже по сравнению с оптовыми ценами. Потребители в Германии используют дешевый российский газ.

«Пусть немецкий гражданин откроет кошелек, посмотрит и ответит на вопрос, готов ли он в три-пять раза больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение и тепло. И если ему не хочется это делать, пусть скажут „спасибо“ господину Шредеру», — привел слова Путина ТАСС.

Президент России добавил, что нынешние цены на газ в Германии являются результатом работы бывшего канцлера страны.