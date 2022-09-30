Жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения — Путин | 360°

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Жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения — Путин

Президент Путин заявил, что жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения

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Жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения, и это чувство никто не может уничтожить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле, где 30 сентября подпишут четыре договора о принятии в страну новых субъектов.

Путин подчеркнул, что за выбором миллионов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — общая судьба и тысячелетняя история.

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«Хочу, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске, Донецке, Запорожской и Херсонской областях становятся нашими гражданами. Навсегда», — отметил глава государства.

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Российский лидер напомнил, как когда-то после революции нарезали кулуарно границы союзных республик в 1991 году — руководители поставили народ просто перед фактом.

«Допускаю, что они просто не понимали, что делают. Советского Союза уже нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это не нужно. Мы к этому не стремимся», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание, что нет ничего сильнее веры людей, которые считают себя частью России, и нет ничего сильнее «решимости этих людей вернуться в свое историческое Отечество».

Ранее жители Донбасса и освобожденных РФ территорий юга Украины на референдумах высказали желание войти в состав России.

Владимир Путин

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