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Жители Донбасса отреагировали на призыв убираться с Украины — Лавров

Глава МИД Лавров: жители Донбасса референдумом ответили на призыв убираться с Украины

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Коллективный Запад закатил истерику по поводу референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Но жители этих регионов лишь ответили на призыв президента Владимира Зеленского «убираться с Украины». Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас <…> референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков „уходить в Россию“», — процитировало Лаврова РИА «Новости».

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Жители этих регионов решили именно так и поступить, уйти в Россию, забрав при этом свои земли, на которых испокон веков жили их предки, заявил российский министр.

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Референдумы о присоединении к Российской Федерации стартовали 23 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Сергей Лавров

ООН

Референдумы о присоединении к России

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