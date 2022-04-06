Жителей России будут штрафовать за отождествление роли СССР и нацистской Германии

Наказание за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне одобрили депутаты Госдумы РФ. Они приняли закон, предполагающий штрафы до 100 тысяч рублей Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняли в третьем чтении. Авторами законопроекта стали депутаты и сенаторы, в том числе председатель комитета по культуре Елена Ямпольская.

«Когда мы боремся с фейками, мы защищаем честь наших солдат, и это самое малое, что мы можем для них сделать. Когда мы боремся с клеветой на Великую Отечественную войну, мы защищаем честь наших дедов и прадедов, которые сами за себя постоять уже не могут», — объяснила она.

Под запрет в России попали отождествление целей, решений и действий руководства Советского Союза, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями нацистской Германии. Также будет введено наказание за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Под публичным будет пониматься заявление, сделанное, в частности, во время выступления, в СМИ или интернете.

Наказание будет таким же, как за незаконное использование нацистской символики: штраф от одной до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток для физических, от одной до четырех тысяч рублей для должностных, от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное нарушение санкции будут жестче: штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток для физических, от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификация от шести месяцев до года для должностных, от 50 до 100 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.