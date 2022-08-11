Жителей регионов захотели привлечь к строительству дорог общего пользования в родном крае

Рабочие места в дорожном строительстве в первую очередь нужно отдавать местным жителям. Такую инициативу высказал российский лидер Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

«Нужно с компаниями работать таким образом, чтобы они привлекали для этих [дорожных] работ местных жителей прежде всего», — сказал Путин.

По его словам, сделать это вполне реально, а воплотить его идею в жизнь не так уж и сложно. Он отметил, что речь идет о работах, которые не требуют специальной инженерной подготовки и высокой квалификации труда.

Эту идею Путин высказал во время встречи с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым. Российский лидер отметил, что уровень безработицы в республике «чуть-чуть, незначительно выше» среднего по стране, но «в целом ситуация нормальная».

Также глава государства оценил ситуацию с дорожным полотном в регионе. Путин выразил надежду, что регион попадет в планы строительства в этой сфере.

«У нас программы очень большие, и финансирование предусмотрено соответствующее», — отметил российский лидер.