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    11 августа 2022, 14:49

    Жителей регионов захотели привлечь к строительству дорог общего пользования в родном крае

    Путин предложил использовать в дорожном строительстве труд местных жителей

    Александр Иванов

    Рабочие места в дорожном строительстве в первую очередь нужно отдавать местным жителям. Такую инициативу высказал российский лидер Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

    Жителей регионов захотели привлечь к строительству дорог общего пользования в родном крае

    «Нужно с компаниями работать таким образом, чтобы они привлекали для этих [дорожных] работ местных жителей прежде всего», — сказал Путин.

    По его словам, сделать это вполне реально, а воплотить его идею в жизнь не так уж и сложно. Он отметил, что речь идет о работах, которые не требуют специальной инженерной подготовки и высокой квалификации труда.

    Эту идею Путин высказал во время встречи с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым. Российский лидер отметил, что уровень безработицы в республике «чуть-чуть, незначительно выше» среднего по стране, но «в целом ситуация нормальная».

    Также глава государства оценил ситуацию с дорожным полотном в регионе. Путин выразил надежду, что регион попадет в планы строительства в этой сфере.

    «У нас программы очень большие, и финансирование предусмотрено соответствующее», — отметил российский лидер.