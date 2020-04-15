Жителей Москвы дополнительно поддержат во время пандемии

Власти дополнительно помогут попавшим в трудную ситуацию из-за эпидемии коронавируса москвичам. Ранее жителям столицы начали выплачивать надбавки к пособию по безработице.

«По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он отметил, что введенные ограничения из-за разгула коронавируса стали ударом по привычной жизни практически каждого москвича. Многие потеряли работу, кто-то лишился доходов. Из-за невозможности оформить документы сорвалась масса сделок. Собянин уверил, что городские власти никого в беде не оставят.

Ранее экономисты предложили во время пандемии просто так раздавать россиянам деньги в качестве поддержки.

В Москве сейчас не работает практически ничего, кроме стратегически важных предприятий, медицинских учреждений и продовольственных магазинов. Мегаполис, как и большинство российских регионов, живет в режиме строгой самоизоляции. С 15 апреля в столице и Подмосковье для проезда на общественном и личном транспорте нужен специальный пропуск. По последним данным, в России коронавирусом заразились 21 102 человек. Большинство из них — в Москве.