Житель Забайкалья за госизмену получил 8 лет

Россиянин Владимир Васильев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за госизмену. После отбытия основного срока его свобода будет ограничена еще на год. Приговор вступил в законную силу.

В пресс-службе Забайкальского краевого суда сообщили РИА «Новости», что 52-летний Васильев признан виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.

Заседание проходило в закрытом режиме, как и другие дела этой категории маркировано грифом «секретно» или «совершенно секретно». В зал не допустили, журналистов, родственников и слушателей.

По данным ТАСС, Васильев был задержан в Забайкалье в августе 2019 года, а затем этапирован в Москву. Источник агентства утверждает, что он признал свою вину.

Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы Юрия Ещенко. Он работал в организации, которая занимается обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Собранные секретные данные он попытался продать ЦРУ.