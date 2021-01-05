Президент Владимир Путин серьезно критиковал своего пресс-секретаря. По словам Дмитрия Пескова, это происходило нечасто, но в такие моменты «жить сразу не хочется».

«Слава богу, не очень [часто], но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать. Я сталкивался с серьезной критикой президента», — признался официальный представитель Кремля в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

Песков добавил, что после критики главы государства «жить сразу не хочется». Пресс-секретарь отметил, что президент всегда выслушивает его точку зрения, но соглашается не всегда, пишет ИА Nation News. По словам Пескова, иногда замечания Путина бывают жесткими. Кроме того, лидер страны может позвонить и раскритиковать высказывания пресс-секретаря.

«Да, безусловно, такое бывает», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля затронул тему мировой войны. Он пояснил, что такое противостояние невозможно из-за ядерного паритета. При этом страны не застрахованы «от лавинообразной дестабилизации ситуации в разных регионах мира».