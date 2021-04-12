Жириновский заявил о необходимости расширить полномочия омбудсмена в РФ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в рамках встречи с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой заявил, что полномочия омбудсмена в нашей стране необходимо расширить, сообщило РИА ФАН.

«Расширить полномочия на негосударственные структуры. У вас сегодня нет полномочий заниматься негосударственными структурами», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Политический деятель в ходе беседы осветил тему «обеспечения неприкосновенности гражданина, обратившегося к уполномоченному». По его мнению, миллионы граждан России будут обращаться к омбудсмену для получения такой привилегии.