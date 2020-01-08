«„Турецкий поток“ уже действует, вопрос решали два человека, и все завершилось благополучно. „Северный поток — 2“ решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась», — написал он.

При этом он потребовал объяснений, почему газопровод в Турцию построили досрочно при помощи собственного трубоукладчика, но при этом не используют эту же технику для строительства «Северного потока — 2».

Церемония официального запуска газопровода «Турецкий поток» прошла сегодня в Стамбуле. Президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич повернули символический вентиль. Владимир Путин назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» остановилось после того, как власти США подписали закон о введении санкций в отношений компаний, которые занимались прокладкой трубопровода. Швейцарская фирма Allseas прекратила работу и отозвала свой корабль-трубоукладчик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что несмотря на веденные санкции со стороны США, работа над строительством газопровода «Северный поток -2» завершится в любом случае.