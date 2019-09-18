Жириновский захотел воссоединения Украины и Белоруссии с Россией

Белоруссия и Украина будут процветать, когда войдут в состав России. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством. […] И с Украиной тоже самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь», — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский отметил, что раньше три страны жили вместе. Сейчас пришло время вернуться к такому порядку дел. По его словам, нужно сделать единую валюту — рубль. Он станет сильнее евро, так как «обеспечен огромными ресурсами». По его мнению, при объединении в одно государство люди должны быть свободны и говорить на своих языках и иметь один общий (русский).

Он вспомнил, как в советское время в союзных республиках прекрасно говорили, как на своем родном языке, так и на русском. Владимир Жириновский также заявил, что в едином государстве не стоит обращать внимание на национальность, можно «просто быть гражданами одной страны».