Жириновский захотел отправить в отставку главу Забайкалья из-за бездомных собак

Члены ЛДПР 25 января потребуют отставки губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский. Причиной подобного требования он назвал сложившуюся в регионе ситуацию с бездомными собаками. Кроме того, политик назвал Осипова самым слабым губернатором. Об этом пишет Regnum.

«Завтра на заседании Госдумы фракция ЛДПР потребует отправить в отставку самого слабого губернатора страны — главу Забайкальского края Александра Осипова!» — сказал Жириновский.

Лидер партии подчеркнул, что губернатор не может справиться с проблемой бездомных собак, которые несколько дней назад насмерть загрызли семилетнюю девочку. Но при этом, по словам главы ЛДПР, Осипов «кивает в сторону Госдумы», которая якобы не предоставила главе Забайкалья нужных полномочий для решения проблемы.

Жириновский высказал убеждение, что региональные власти располагают достаточным количеством полномочий для решения проблем, «было бы желание».

Тело ранее пропавшей семилетней девочки нашли 22 января близ села Домна в Забайкальском крае. На теле обнаружили множество следов укусов животных. Как выяснилось, ребенок стал жертвой нападения стаи бездомных собак.

По данным СК, после гибели ребенка местные жители собрали сход, где объявили, что проблема с бездомными животными не решается уже много лет и на многочисленные жалобы в соответствующие инстанции никакие меры не принимались.

Глава Забайкальского края Александр Осипов после смерти девочки из-за нападения собак попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных.