facebook_pixel
    25 октября 2020, 11:05

    Жириновский захотел отобрать у доктора Мясникова диплом

    Алена Макаренко

    Главврача больницы № 71 в Москве Александра Мясникова нужно лишить права заниматься медицинской деятельностью после заочного спора о необходимости закрытия границ из-за пандемии коронавируса в России. Так считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Своим мнением он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».
    Жириновский захотел отобрать у доктора Мясникова диплом

    Мясников не считает, что летние туристические поездки россиян за границу отразились на распространении коронавируса.

    «А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте [Михаила] Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать», — заявил Жириновский.

    Он напомнил, что во всем мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, а также ввели комендантский час. На отдыхе россияне часто проводят время в местах массового скопления людей, из-за чего вирус легко передается. Ухудшение эпидобстановки в России связано в том числе и с выездом большого количества туристов на иностранные курорты.

    Политик призвал аудиторию «не слушать безответственных заявлений», а лучше посмотреть на остальной мир, писало агентство Ura.ru. По словам Жириновского, будет постоянно расти число заболевших. Нужны жесткие разъяснительные беседы, потому что «маска — это надолго, коронавирусы надолго, потому что они будут приходить каждый год».

    За последние сутки в России выявили 16 521 случай COVID-19 в 85 регионах.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала соотечественников с осторожностью относиться к поездкам за границу из-за ситуации с коронавирусом. Она полагает, что вторая волна инфекции может оказаться тяжелее первой.