Жириновский захотел отобрать у доктора Мясникова диплом

Мясников не считает, что летние туристические поездки россиян за границу отразились на распространении коронавируса.

«А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте [Михаила] Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать», — заявил Жириновский.

Он напомнил, что во всем мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, а также ввели комендантский час. На отдыхе россияне часто проводят время в местах массового скопления людей, из-за чего вирус легко передается. Ухудшение эпидобстановки в России связано в том числе и с выездом большого количества туристов на иностранные курорты.

Политик призвал аудиторию «не слушать безответственных заявлений», а лучше посмотреть на остальной мир, писало агентство Ura.ru. По словам Жириновского, будет постоянно расти число заболевших. Нужны жесткие разъяснительные беседы, потому что «маска — это надолго, коронавирусы надолго, потому что они будут приходить каждый год».

За последние сутки в России выявили 16 521 случай COVID-19 в 85 регионах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала соотечественников с осторожностью относиться к поездкам за границу из-за ситуации с коронавирусом. Она полагает, что вторая волна инфекции может оказаться тяжелее первой.