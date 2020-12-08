facebook_pixel
    08 декабря 2020, 14:55

    Жириновский захотел одеть депутатов в скафандры

    Наза Салех Захи

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил парламентариям выдать спецкостюмы-скафандры для защиты от коронавируса. По его мнению, депутаты находятся в опасности.
    Жириновский захотел одеть депутатов в скафандры

    «Считаю, что зал — это красная зона. <…> Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», — сказал Жириновский. Его процитировало РИА «Новости».

    Политику не нравится, что много депутатов находятся в зале заседаний Государственной думы вместе одновременно. По его словам, во всем мире вместе сидят 20-30 парламентариев, в России — почти 400 человек.

    По мнению Жириновского, в зале заседаний плохо соблюдают санитарные меры. Он напомнил коллегам, что в мире продолжается борьба с пандемией. К тому же в Индии появилась новая болезнь.

    «А вы хотите здесь досидеть до упора, чтобы у нас под Новый год еще какое-то количество заболело?» — спросил лидер ЛДПР парламентариев.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 30% депутатов переболели COVID-19. В больницах находятся 15 парламентариев. Об этом написал RT.