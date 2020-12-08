Жириновский захотел одеть депутатов в скафандры

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил парламентариям выдать спецкостюмы-скафандры для защиты от коронавируса. По его мнению, депутаты находятся в опасности.

«Считаю, что зал — это красная зона. <…> Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», — сказал Жириновский. Его процитировало РИА «Новости».

Политику не нравится, что много депутатов находятся в зале заседаний Государственной думы вместе одновременно. По его словам, во всем мире вместе сидят 20-30 парламентариев, в России — почти 400 человек.

По мнению Жириновского, в зале заседаний плохо соблюдают санитарные меры. Он напомнил коллегам, что в мире продолжается борьба с пандемией. К тому же в Индии появилась новая болезнь.

«А вы хотите здесь досидеть до упора, чтобы у нас под Новый год еще какое-то количество заболело?» — спросил лидер ЛДПР парламентариев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 30% депутатов переболели COVID-19. В больницах находятся 15 парламентариев. Об этом написал RT.