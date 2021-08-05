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    05 августа 2021, 15:25

    Жириновский вспомнил о своем голодном детстве

    Оксана Лавнюженко

    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский решил рассказать про некоторые моменты из своего детства в эфире программы «Легенда» на канале RTVI. По его словам, в послевоенной Москве жить было достаточно сложно. Об этом написал «ФедералПресс».

    «Детство было безрадостным, голодным. Холодно», — сообщил политик.

    Жириновский добавил, что тогда весь советский народ жил в таких условиях. Питание было скудным как у взрослых, так и у детей. Он помнит это сильное чувство голода до сих пор.