Жириновский вспомнил о своем голодном детстве

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский решил рассказать про некоторые моменты из своего детства в эфире программы «Легенда» на канале RTVI. По его словам, в послевоенной Москве жить было достаточно сложно. Об этом написал «ФедералПресс».

«Детство было безрадостным, голодным. Холодно», — сообщил политик. Жириновский добавил, что тогда весь советский народ жил в таких условиях. Питание было скудным как у взрослых, так и у детей. Он помнит это сильное чувство голода до сих пор.