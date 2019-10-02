Жириновский: в «формуле Штайнмайера» мне не нравится сам автор

Что такое «формула Штайнмайера» и зачем она нужна? Объясняет политолог Подробнее

Жириновский напомнил, что в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер возглавлял внешнеполитическое ведомство Германии. Накануне киевского переворота он вместе с польским коллегой выступил гарантом от ЕС Соглашения между Виктором Януковичем и оппозицией об урегулировании кризиса в Незалежной.

«И в этот же день боевики, воспользовавшись ситуацией, силой заняли правительственные здания в Киеве, а законно избранный президент Украины в тот день мог быть убит, это мы его спасли», — рассказал парламентарий.

Поэтому не следует забывать, кто был одним из авторов начала гражданского конфликта на Украине, когда немецкий дипломат выступает с программой каких-то действий в Незалежной.