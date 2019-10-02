  • Жириновский: в «формуле Штайнмайера» мне не нравится сам автор

    02 октября 2019, 20:24

    Артур Блянихов

    Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что в так называемой «формуле Штайнмайера» ему не нравится, прежде всего, сам автор. Ветерана российской политики процитировал «Царьград».

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    Жириновский напомнил, что в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер возглавлял внешнеполитическое ведомство Германии. Накануне киевского переворота он вместе с польским коллегой выступил гарантом от ЕС Соглашения между Виктором Януковичем и оппозицией об урегулировании кризиса в Незалежной.

    «И в этот же день боевики, воспользовавшись ситуацией, силой заняли правительственные здания в Киеве, а законно избранный президент Украины в тот день мог быть убит, это мы его спасли», — рассказал парламентарий.

    Поэтому не следует забывать, кто был одним из авторов начала гражданского конфликта на Украине, когда немецкий дипломат выступает с программой каких-то действий в Незалежной.