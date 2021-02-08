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    08 февраля 2021, 18:38

    Жириновский увидел себя следующим президентом после Путина

    Александр Блинов

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что видит себя следующим президентом России после Владимира Путина. Политик сообщил об этом, отвечая на соответствующий вопрос в Instagram.
    Жириновский увидел себя следующим президентом после Путина

    «Себя», — написал Жириновский в ответ на вопрос, кого он видит следующим лидером страны после того, как свой президентский пост покинет действующий глава государства Владимир Путин.

    Жириновский в январе предположил, что потенциальными преемниками Путина, помимо него самого, могут стать министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также глава правительства Михаил Мишустин. Позже Жириновский напомнил, что следующие президентские выборы в стране пройдут в 2024 году, к тому моменту ситуация может поменяться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прогнозы Жириновского, признал, что тема возможных преемников Путина всегда вызывала интерес в Кремле, однако отметил, что подобные списки с указанием имен возможных претендентов, как правило, ничем не подкреплены.