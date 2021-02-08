Жириновский увидел себя следующим президентом после Путина

«Себя», — написал Жириновский в ответ на вопрос, кого он видит следующим лидером страны после того, как свой президентский пост покинет действующий глава государства Владимир Путин.

Жириновский в январе предположил, что потенциальными преемниками Путина, помимо него самого, могут стать министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также глава правительства Михаил Мишустин. Позже Жириновский напомнил, что следующие президентские выборы в стране пройдут в 2024 году, к тому моменту ситуация может поменяться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прогнозы Жириновского, признал, что тема возможных преемников Путина всегда вызывала интерес в Кремле, однако отметил, что подобные списки с указанием имен возможных претендентов, как правило, ничем не подкреплены.