Жириновский сравнил пандемию c Гражданской войной

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил пандемию с Гражданской войной. Он отметил, что коронавирус в этом случае является наступающими красными, а вакцина — обороняющимися белыми.

Об этом Жириновский написал в своем официальном Telegram-канале.

«Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с Гражданской войной. Коронавирус — это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину», — отметил он.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что многие верят таким людям. Он отметил, что даже во время выборов их поддержали больше людей, чем тех, кто призывал вакцинироваться как можно скорее.

По мнению Жириновского, вакцина — это белые, которые сидят в обороне. Именно в этом кроется спасение от коронавируса. Он призвал объединиться и помочь белым победить, чтобы люди прекратили умирать из-за красных. Ведь с каждым днем число жертв коронавируса растет, и скоро за сутки будет умирать тысяча россиян.

Ранее Владимир Жириновский рассказал, как прошла закрытая встреча с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили работу в Госдуме и принятие законов. Кроме того, политик призвал российского лидера срочно внести вакцины от коронавируса в календарь обязательных прививок.