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    31 января 2022, 01:25

    Жириновский сравнил доллары с грязью и призвал запретить их в России

    Лидер ЛДПР Жириновский призвал запретить операции с долларом в России

    Алексей Иванчин

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить в России оборот долларов. Политик сравнил американские деньги с грязью. Его слова передает kp.ru.

    «Забирайте ваши доллары! Нам не нужен ни один ваш доллар! К этой грязи мы даже руками прикасаться не будем», — заявил Жириновский.

    По его словам, отказ от американской валюты станет важным антизападным шагом.

    Жириновский также призвал прекратить поставки российского газа в страны Европы, чтобы жители Евросоюза «замерзли и восстали».

    Ранее глава ЛДПР выступил с призывом не допускать до участия в выборах в стране россиян, которые весят больше 100 килограммов. По его словам, даже для процедуры выборов должны быть установлены хотя бы какие-то параметры.

    Также он заявил о наличии в России так называемой собачьей мафии, цель которой — уничтожить народ. Чтобы обосновать свою позицию, Жириновский обратил внимание на то, что рекламу собачьего корма очень часто показывают по телевидению. Политик с иронией сказал, что надо отправить весь бюджет на приюты и корма для животных.