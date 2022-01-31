Жириновский сравнил доллары с грязью и призвал запретить их в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить в России оборот долларов. Политик сравнил американские деньги с грязью. Его слова передает kp.ru.

«Забирайте ваши доллары! Нам не нужен ни один ваш доллар! К этой грязи мы даже руками прикасаться не будем», — заявил Жириновский.

По его словам, отказ от американской валюты станет важным антизападным шагом.

Жириновский также призвал прекратить поставки российского газа в страны Европы, чтобы жители Евросоюза «замерзли и восстали».

Ранее глава ЛДПР выступил с призывом не допускать до участия в выборах в стране россиян, которые весят больше 100 килограммов. По его словам, даже для процедуры выборов должны быть установлены хотя бы какие-то параметры.

Также он заявил о наличии в России так называемой собачьей мафии, цель которой — уничтожить народ. Чтобы обосновать свою позицию, Жириновский обратил внимание на то, что рекламу собачьего корма очень часто показывают по телевидению. Политик с иронией сказал, что надо отправить весь бюджет на приюты и корма для животных.