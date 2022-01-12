Жириновский спрогнозировал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Руководитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский высказал мнение, что несколько миллионов американцев в будущем могут эвакуировать в Сибирь. Все дело в межнациональных конфликтах в Соединенных Штатах.

В своем Telegram-канале Жириновский вспомнил историю СССР, который, на его взгляд, распался из-за того, «русские подкармливали национальные окраины». По его словам, похожий сценарий сейчас разворачивается в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — написал депутат.

Он сказал, что пока белые американцы составляют большинство в Штатах, но через 10 лет ситуация может поменяться: они могут стать меньшинством, которое будут дискриминировать.

После этого им придется уезжать в Австралию, Канаду и другие страны, предположил Жириновский.

«Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — добавил лидер ЛДПР.

Он выразил мнение, что из-за оттока белого населения США могут рухнуть. Ведь новое общество не сможет поддерживать высокий уровень экономики, технологий и жизни.