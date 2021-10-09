Жириновский рассказал о закрытой встрече с Путиным

На закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский обсуждал работу в Госдуме и принятие законов. Политик сообщил главе государства, что нужно срочно внести вакцины от коронавируса в календарь обязательных прививок.

Как сообщил Жириновский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», на этом он настаивал еще летом. На встрече также обсуждалось дистанционное обучение и порядок его введения, который еще не определен законом.

«И второе — тоже поправка в закон, о порядке введения дистанционного обучения. Вот сейчас снова рост заболеваемости, в разных местах вводится порядок дистанционного обучения, а как он, где… в законе определения нет», — уточнил лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, разговор с Путиным длился около 20 минут, так как график президента очень загружен. Но все, что хотел, он успел сказать и выслушал пожелания президента.

В конце сентября на встрече лидеров партийных фракций с президентом России Путин пожурил Жириновского за мрачный тон его шуток. Лидер ЛДПР ответил колкостью главе партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову.