Жириновский рассказал о своих ошибках и прожитой на «тройку» жизни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в одном из последних интервью сделал несколько откровенных признаний. Он рассказал, о чем жалеет и даже подвел некий итог жизни.

Жириновский заявил RT, что решение поступить в Институт стран Азии и Африки и женитьба стали одними из его главных ошибок в жизни. По его словам, у него не было «яркой любви».

«А что делать? Где эта любовь? Сложно», — посетовал лидер ЛДПР.

По его словам, у него нет ни хорошей работы, ни преданных друзей, ни теплоты при общении с близкими.

«Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь», — резюмировал он.

Жириновский добавил, что сейчас что-то исправлять уже поздно в виду его возраста. Жениться он не может, так как новый брак окажется по расчету. Он также отметил, что его «силы потрачены».

Владимир Жириновский женился на Галине Лебедевой в 1971 году. У них родился сын — Игорь Лебедев. Он пошел по стопам отца и связал жизнь с политикой. Лебедев является депутатом Госдумы. Также у Жириновского есть еще двое внебрачных детей.

К партии ЛДПР в последнее время приковано общественное внимание. Ее члена, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестовали по обвинению в организации убийств. Жириновский верит в невиновность экс-главы Хабаровского края. Политик заявил, что может обратиться к президенту с просьбой о помиловании Фургала.