Жириновский рассказал, когда уйдет из политики. Заявление уже написано

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заранее побеспокоился о завершении своей карьеры. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что уже написал заявление о сложении своих полномочий. Но в документе есть один нюанс.

По словам политика, свою карьеру в партии он намерен завершить, когда ему исполнится 90 лет.

«Я заранее написал заявление. Отойду чуть-чуть в сторону, когда мне исполнится 90 лет. Был начальником, стану первый замначальника. Всегда дам дорогу», — рассказал он.

Жириновский отметил, что поставил в своем заявлении об уходе со всех должностей 1 мая 2036 года. Но несмотря на это на каждом собрании он ставит вопрос о своей отставке. Но однопартийцы не хотят отпускать своего лидера.

«Как я руководить партией и выступать, чтобы везде звали и приглашали, у них пока ни у кого не получается. Власов, Чернышов, Диденко, Березин, Пьяных — полно молодых депутатов, их голос не слышен. Я даю им дорогу, везде выпихиваю, а они не хотят», — пожаловался политик.

В этом году Владимиру Жириновскому исполнится 75 лет. У руля ЛДПР он стоит с 1990 года.