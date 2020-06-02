Жириновский прокомментировал протесты в США

По мнению Жириновского, сейчас в Штатах бьются два клана. Одна сторона представлена Рокфеллером и Клинтон. На их стороне религиозные меньшинства и афроамериканское меньшинство.

На другой же стороне — клан Ротшильда в лице действующего лидера Дональда Трампа и израильских лоббистов.

«Он же признал Иерусалим как столицу Израиля, признал Голанские высоты и западный берег Иордании частично территорией Израиля. Вот между ними разворачивается борьба, и мы видим ее проявления», — обратил внимание собеседник издания.

Он заметил, что ситуация в США намерено обострилась под президентскую гонку. Жириновский выразил уверенность, что беспорядки утихнут после выборов, но только до новой необходимости.