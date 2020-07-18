Жириновский проговорился о сроках назначения врио губернатора Хабаровского края

«В понедельник днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора», — заявил он.

Жириновский в курсе, что им станет представитель ЛДПР, другие кандидатуры «вроде бы не рассматриваются».

Глава политической партии не знает фамилию нового врио: «Нет, конечно».

Временно исполняющий обязанности губернатора придет на смену действующему главе региона Сергею Фургалу, обвиняемому в создании преступной группировки и организации убийств. Однако если же суд не найдет достаточных оснований для приговора и глава субъекта РФ будет освобожден, в ЛДПР будут настаивать на его возвращении к должности, добавил Жириновский.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин еще не принял решение об отставке губернатора Сергея Фургала. Глава государства будет руководствоваться анализом информации, которую он получает от следствия.

СК нашел неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. После его перевезли в Москву, где отправили под стражу. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство в 2004–2005 годах. Губернатор свою вину не признает. Под арестом он проведет два месяца. Фургал посчитал СИЗО «Лефортово» местом с плохой аурой.