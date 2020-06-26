Жириновский проголосовал по поправкам с музыкой. Видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел в одну из московских школ, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. На входе его встречал оркестр.

Политик проголосовал на избирательном участке № 2714. Туда он пришел с экземпляром основного закона с собственными пометками.

«Надо обязательно поддержать… Это капитальный ремонт конституции. Это наш паспорт», — заявил он после того, как его бюллетень оказался в урне. Его слова привело РИА «Новости».

Он заявил, что новая редакция Конституции РФ — самая демократическая в мире. Ведь в ней можно найти поправки про образование, здравоохранение, религию и «национальный фактор».

По его словам, ЛДПР тоже внесла свой вклад в поправки. Так, партия предлагала сделать в России два президентских срока без упоминания слова «подряд», назвать русский народ государствообразующим. Среди идей своих однопартийцев Жириновский упомянул индексацию пенсий и «множество социальных новшеств». Об этом сообщило издание «Подъем».

Еще 25 июня проголосовали зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.