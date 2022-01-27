Жириновский призвал не пускать на выборы депутатов весом больше 100 кг

Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с призывом не допускать до участия в выборах в стране россиян, которые весят больше 100 килограммов. По его словам, даже для процедуры выборов должны быть установлены хотя бы какие-то параметры.

«Ограничения скорости мы же даем на дорогах наших. Давайте 100 килограммов, не больше. Многие все-таки имеют больший вес, даже депутаты Госдумы. Замер проводили — половина страдают лишним весом. Вообще-то норма — ближе к 80 килограммам», — рассказал лидер ЛДПР в интервью «Москве 24».

Кроме того, Жириновский предложил сформировать специальные комиссии, которые займутся борьбой с лишним весом среди депутатов. По его замыслу, именно они не будут допускать до выборов тех политиков, чей вес составляет порядка 120-150 килограммов.

Жириновский считает, что такие ограничения должны вводиться не только для тех, кто планирует политическую карьеру. Он предлагает не разрешать слишком полным людям занимать должности даже самых маленьких начальников в стране.