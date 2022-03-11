Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается приехать на заседание Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится», — сказал Володин во время пленарного заседания. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее 11 марта СМИ сообщили, что Жириновского вывели из медикаментозной комы. Якобы он уже дал первые поручения, работал с документами и интересовался новостями. Однако пресс-служба ЛДПР не стала комментировать эти сообщения.

Как заявили в Минздраве РФ, политика положили в больницу с ковидом 2 февраля. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких. При этом источник агентства в пятницу заявил, что речи о выписке лидера ЛДПР из больницы пока не идет.