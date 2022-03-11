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    11 марта 2022, 15:34

    Жириновский приедет в Госдуму на ближайшее заседание — Володин

    Наза Салех Захи

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается приехать на заседание Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    Жириновский приедет в Госдуму на ближайшее заседание — Володин

    «Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится», — сказал Володин во время пленарного заседания. Его процитировало РИА «Новости».

    Ранее 11 марта СМИ сообщили, что Жириновского вывели из медикаментозной комы. Якобы он уже дал первые поручения, работал с документами и интересовался новостями. Однако пресс-служба ЛДПР не стала комментировать эти сообщения.

    Как заявили в Минздраве РФ, политика положили в больницу с ковидом 2 февраля. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких. При этом источник агентства в пятницу заявил, что речи о выписке лидера ЛДПР из больницы пока не идет.