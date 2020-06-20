Жириновский представил свой взгляд на длину новогодних каникул. Россиянам он не понравится

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский изложил свое видение новогодних каникул в 2021 году. Своим мнением на возможное сокращение праздничных дней из-за коронавируса он поделился в Twitter.

По мнению парламентария, не нужно сокращать количество праздничных дней. А 31 декабря следует сделать выходным.

«Предлагаю закрепить 31 декабря выходным и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску», — заявил Жириновский.

Ранее с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году выступил сенатор по экономическому развитию Андрей Кутепов. Он предложил отдыхать только с 1 по 3 января, а также 7-го в Рождество. Свою идею он подкрепил тем, что в 2020-м в России получилось и так достаточно много нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

Министерство труда и социальной защиты России пообещало рассмотреть предложение в установленном порядке. Там же напомнили, что январские каникулы определены Трудовым кодексом РФ.

В связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин изначально установил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Позже этот режим продлили до 30 апреля. Также выходными были объявлены 6–8 мая.