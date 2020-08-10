Жириновский предрек Лукашенко бегство из Белоруссии

Это агония режима. Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем Владимир Жириновский.

Жириновский также отметил, что все зависит от России. Если стране нужны дармоеды и нахлебники, то ничего не изменится и Лукашенко дальше будет занимать пост президента Белоруссии.

Ранее Владимир Жириновский предложил Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов, так, по его мнению, выборы пройдут «красиво». Он также отметил, что идеальным развитием событий стало бы присоединение Белоруссии к России.

Кроме того, лидер ЛДПР проанализировал прошедшие выборы в Белоруссии с точки зрения уважения к народу. «В этой стране вырубили интернет, не работают мессенджеры, соцсети, задержаны многие журналисты. Это не современный европейский стиль, а что-то ближе к Средневековью», — цитирует Жириновского официальный сайт партии.

Выборы в Белоруссии сопровождались протестами и митингами. Всем участникам и организаторам волнений грозит тюремный срок до 15 лет лишения свободы. По мнению Александра Лукашенко, в протестах замешаны такие страны, как Чехия, Польша и Великобритания.