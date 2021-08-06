Жириновский предложил властям Белоруссии вывозить людей из Афганистана и доставлять их в страны Запада

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил властям Белоруссии активнее вывозить людей из Афганистана и доставлять их в Евросоюз через совместную границу. Об этом рассказал сайт «Русская планета» со ссылкой на Telegram-канал политика.

По мнению Жириновского, нужно воспользоваться ситуацией с беженцами. Например, можно запустить поезд Кабул—Брест и дать возможность афганцам добраться до границ с Литвой и Польшей с помощью белорусского КГБ и полиции.

«По правилам ЕС ни Варшава, ни Вильнюс не имеют права отказать им в проходе на свою территорию, они обязаны их приютить. Посмотрим, будут ли поляки и литовцы рады этому», — добавил лидер ЛДПР.