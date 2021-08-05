Жириновский предложил способ уменьшить цены на овощи в Тюмени

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой о постройке теплиц в Тюменской области. Таким образом он предложил стабилизировать цены на овощи. Об этом рассказало издание «ФедералПресс» со ссылкой на телеканал ТВЦ.

«В Тюменской области обнаружено теплое подземное море. Там можно теплицы поставить и всю страну закормить нашими хорошими овощами», — отметил политик. Он также добавил, что Россия вполне может сама справляться с выращиванием овощей и фруктов, а не прибегать к экспорту из Турции, Ирана и других стран.