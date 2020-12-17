Жириновский предложил собственный способ снижения цен на продукты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на сообщения о повышении цен на продукты питания в России, и предложил действенную, по его мнению, меру, которая положит конец необоснованному росту стоимости раз и навсегда.

Как сообщило URA.Ru, политик не уточнил, против кого именно будет направлена его инициатива, но совершенно уверен, что она поможет навести порядок.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин ранее назвал недопустимым рост цен на продукты, и связал его не с пандемией, а попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он призвал зафиксировать стоимость жизненно важных продуктов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство усовершенствует нормативное регулирование ценообразования и получит право при определенных условиях регулировать стоимость продуктов питания.