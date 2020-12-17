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    17 декабря 2020, 04:28

    Жириновский предложил собственный способ снижения цен на продукты

    Анастасия Кукова

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на сообщения о повышении цен на продукты питания в России, и предложил действенную, по его мнению, меру, которая положит конец необоснованному росту стоимости раз и навсегда.
    Жириновский предложил собственный способ снижения цен на продукты

    Как сообщило URA.Ru, политик не уточнил, против кого именно будет направлена его инициатива, но совершенно уверен, что она поможет навести порядок.

    «Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал недопустимым рост цен на продукты, и связал его не с пандемией, а попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он призвал зафиксировать стоимость жизненно важных продуктов.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство усовершенствует нормативное регулирование ценообразования и получит право при определенных условиях регулировать стоимость продуктов питания.