Жириновский предложил снизить НДС. Путин обещал подумать

Во время беседы с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским президент РФ Владимир Путин сказал, что подумает над его предложением о снижении налогов. Однако подчеркнул, что в тех странах, где их снижают, нагрузка меньше, чем в России.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, по время встречи с главой государства Жириновский отметил, что иногда снижать налоги выгодно. Например, НДС, который недавно был увеличен в России. Жириновский признал, что его увеличение поможет в ближайшие два-три года повысить собираемость. Но одновременно приведет к торможению, так как малые предприятия его «не выдерживают».

«Но там — во многих странах — и общая налоговая нагрузка выше, чем у нас», — ответил Путин. Жириновский предположил, что налоговой службе надо бы все сопоставить.

«Посмотрим», — решил президент.

Глава государства также поздравил Владимира Жириновского с 30-летием со дня создания ЛДПР.