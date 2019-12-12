  • Жириновский предложил снизить НДС. Путин обещал подумать

    12 декабря 2019, 03:13

    Анастасия Кукова

    Во время беседы с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским президент РФ Владимир Путин сказал, что подумает над его предложением о снижении налогов. Однако подчеркнул, что в тех странах, где их снижают, нагрузка меньше, чем в России.
    Жириновский предложил снизить НДС. Путин обещал подумать

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    Как сообщила пресс-служба Кремля, по время встречи с главой государства Жириновский отметил, что иногда снижать налоги выгодно. Например, НДС, который недавно был увеличен в России. Жириновский признал, что его увеличение поможет в ближайшие два-три года повысить собираемость. Но одновременно приведет к торможению, так как малые предприятия его «не выдерживают».

    «Но там — во многих странах — и общая налоговая нагрузка выше, чем у нас», — ответил Путин. Жириновский предположил, что налоговой службе надо бы все сопоставить.

    «Посмотрим», — решил президент.

    Глава государства также поздравил Владимира Жириновского с 30-летием со дня создания ЛДПР.