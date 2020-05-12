Жириновский предложил отменить голосование по поправкам к Конституции. Ему ответили в Кремле

Владимир Жириновский предложил отменить голосование по поправкам к Конституции РФ из-за пандемии. В Кремле ответили, что президент сформировал однозначную позицию по этому вопросу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил РИА «Новости», можно ли говорить о «снятии вопроса» насчет общероссийского голосования.

«На этот счет есть однозначная позиция президента», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Лидер ЛДПР обосновал свое предложение тем, что в ряде российских регионов ограничения из-за ситуации с коронавирусом могут сохраниться до конца года. Указом президента все законные процедуры при принятии поправок уже соблюдены.

«А может, вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены», — заметил политик.

Во время обращения к россиянам 22 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам переносят из-за пандемии коронавируса. При принятии решения власти руководствовались соображениями безопасности людей и их здоровья. Выступить за или против предложенных поправок россияне должны были 22 апреля.