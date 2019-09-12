Жириновский отказался становиться депутатом Заксобрания Севастополя

Комиссия приняла решение передать мандат депутату от ЛДПР Артему Гордиенко.

«Севастопольская городская избирательная комиссия постановляет передать мандат депутата Законодательного собрания Севастополя второго созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из городского списка кандидатов, выдвинутого Севастопольским городским отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России — Гордиенко Артему Александровичу», — сказано в сообщении избиркома.

Выборы депутатов второго созыва Законодательного собрания города прошли в Севастополе 8 сентября.