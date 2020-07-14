Жириновский оказался в списке кандидатов на выборах в Курганской области

Политик оказался во главе региональной группы № 17. Второй в списке — и. о. координатора регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин, третья — Наталья Мельникова.

Издание Znak.com написало, что партия пошла на такой шаг ради того, чтобы ее региональный лидер остался парламентарием. В случае, если Жириновский получит мандат, он передаст его Ярушину.

При этом сам местный депутат входит в состав региональной группы и вместе с этим выдвигается как кандидат-одномандатник по Кетовскому округу. Там его конкурентами станут секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев, руководитель общественного центра «ЖКХ Контроль» Иван Камшилов (КПРФ) и Борис Сапаков из «Справедливой России». Выборы в Курганской областной думы пройдут 13 сентября.

Ранее в Хабаровске арестовали члена ЛПДР, губернатора края Сергея Фургала. После этого в городе задержали еще пятерых представителей этой партии.